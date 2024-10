Salon du Chocolat de Vannes : le Cameroun est l'invité d’honneur de la 20ème édition

La 20ème édition du Salon du Chocolat et Pâtisserie de Vannes, se tiendra du 8 au 11 novembre 2024 en France. A l’occasion de cette prestigieuse manifestation, le Cameroun y sera l'invité d'honneur, à travers une délégation conduite par le ministre du Commerce, Luc Magloire Mbarga Atangana.



Cette vingtième édition qui est placée sous le thème, « La fête et la gourmandise », rassemblera plus d'une centaine d'exposants venus de France, et qui vont proposer leurs créations en chocolat, pâtisseries, boulangeries, confiseries, glaces, cafés, thés, fruits secs, vins et champagnes. Véritable trésor de la culture et de la production de cacao, le Cameroun, partagera donc ses richesses chocolatées, son savoir-faire unique et ses traditions ancestrales.



Par ailleurs, cette invitation d'honneur, pour le pays du président Paul Biya, s’inscrit tout naturellement dans la politique de diversification économique prônée par le gouvernement, et témoigne de la pertinence de la stratégie nationale de développement. Elle confirme également l'attractivité croissante du Cameroun sur la scène internationale, fruit des efforts constants déployés par les plus hautes autorités de l'État.



Le salon du Chocolat et Pâtisserie de Vannes organise également plusieurs concours internationaux et nationaux, entre autres sur : le mondial du café gourmand, le trophée l'Elite Bruno Le Derf, le trophée l'Ecole des desserts Duo Kids Alain Chartier, le concours international de Sucre d'Art Stéphane Glacier.



Enfin, l’on assistera au championnat mondial du plus gros mangeur de chocolat, alors que trois défilés de robes chocolatées réalisées par les chocolatiers et les couturières, seront organisés par jour.