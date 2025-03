Scandale à Kinshasa : L'équipe féminine U17 de la RDC humiliée sur le terrain et en coulisses

Ce dimanche après-midi, l’Équipe Nationale Féminine U17 de la République Démocratique du Congo a rencontré une situation inattendue lors de son match contre le Bénin. En raison de l'absence de maillots correctement floqués, certains dossards ont dû être écrits à la main avec de l'encre pour identifier les joueuses. Cette scène surréaliste à ce niveau de compétition a suscité de vives réactions.

Match et Élimination Sur le terrain, les Léoparde se sont inclinées 0-3 au stade des Martyrs, entraînant ainsi leur élimination du tournoi. Ce résultat décevant, couplé aux circonstances inhabituelles entourant le match, laisse une image triste pour le football congolais, qui espérait voir ses jeunes talents briller sur la scène internationale.

Conséquences Cet incident soulève des questions sur la préparation et le soutien accordé aux équipes nationales, en particulier dans les catégories de jeunes. Les attentes sont élevées, et de tels problèmes logistiques ne devraient pas se produire à ce niveau de compétition. La fédération congolaise de football devra examiner ces circonstances pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir.