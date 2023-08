Sécurité alimentaire en Afrique : l'USAID s'inquiète des conséquences de l'effondrement de l'Initiative céréalière

Le 3 août 2023, le Bureau pour l'Afrique du Département d'État des États-Unis a organisé une conférence de presse en ligne sur la sécurité alimentaire en Afrique. La discussion s'est centrée sur l'impact de l'effondrement de l'Initiative céréalière de la mer Noire et les efforts de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour renforcer les systèmes alimentaires sur le continent. La conférence de presse a été animée par Isobel Coleman, administratrice adjointe pour les politiques et la programmation, et Erin Elizabeth McKee, administratrice adjointe du Bureau pour l'Europe et l'Eurasie.



La conférence de presse a mis en lumière l'importance de l'Initiative céréalière de la mer Noire et son rôle dans la sécurité alimentaire mondiale. L'initiative a facilité l'exportation d'environ 33 millions de tonnes métriques de céréales et d'oléagineux d'Ukraine, qui constitue un grenier mondial essentiel. Les intervenantes ont souligné que cette initiative a joué un rôle vital dans la lutte contre l'insécurité alimentaire dans divers pays, notamment en Afrique.



La conférence de presse a mis en évidence l'impact dévastateur de l'invasion russe en Ukraine et de sa décision d'abandonner l'Initiative céréalière de la mer Noire. La destruction délibérée des capacités agricoles de l'Ukraine par la Russie a non seulement touché les agriculteurs ukrainiens, mais a également perturbé l'approvisionnement alimentaire dans le monde, en particulier en Afrique, où de nombreux pays dépendent des exportations ukrainiennes pour nourrir leur population.

Les responsables de l'USAID ont réfuté les affirmations russes selon lesquelles l'Initiative bénéficiait principalement aux pays riches et non aux pays en développement. Elles ont présenté des données montrant que près des deux tiers des exportations de céréales ukrainiennes dans le cadre de l'Initiative étaient destinées aux pays en développement, dont environ 20 % étaient destinées aux nations les moins développées. Les responsables ont souligné que l'agression de la Russie contre l'Ukraine a déclenché les sanctions et les crises alimentaires qui ont suivi.

La conférence de presse a mis en avant l'engagement de l'USAID à résoudre la crise alimentaire mondiale exacerbée par l'agression russe contre l'Ukraine. Au cours de l'année écoulée, l'USAID a investi plus de 14 milliards de dollars dans l'aide humanitaire et le développement dans 47 pays. De plus, l'USAID a promis une aide humanitaire supplémentaire de 362 millions de dollars aux pays confrontés à une grave insécurité alimentaire due aux actions de la Russie.



Les responsables de l'USAID ont souligné leurs efforts pour soutenir l'Ukraine et développer des itinéraires de transport alternatifs pour les exportations alimentaires. Elles ont souligné l'importance de rétablir l'accès aux ports de la mer Noire, qui sont cruciaux pour l'économie agricole de l'Ukraine et la sécurité alimentaire mondiale. L'USAID a également annoncé un financement supplémentaire de 250 millions de dollars pour une initiative de résilience agricole en Ukraine, visant à moderniser les infrastructures de transport essentielles et à assurer la continuité des activités agricoles.