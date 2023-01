Sénégal : 40 morts dans un accident routier

Un accident routier s'est produit ce 8 janvier à hauteur de Gniby ayant occasionné la mort de 40 personnes et de nombreux blessés graves, selon un bilan provisoire du ministère de l’Urbanisme.



Le président sénégalais Macky Sall se dit « profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour. »



« J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », ajoute le président sénégalais.



Un deuil national de 3 jours est décrété à compter du 9 janvier. Un conseil interministériel se tiendra à la même date pour « la prise de mesures fermes sur la sécurité routière et le transport public des voyageurs. »