Sénégal : Meckhé, ville écologique et capitale artisanale résiste à la contrefaçon chinoise

Le label « Dallu Ngaye » longtemps imité mais jamais battu s’impose de plus en plus sur le marché sous régional et international. « Les chaussures et broderie fabriqués à la main à Meckhé ont toujours été imités mais jamais égalés pas même par les Chinois auxquels rien ne résiste et qui inondent le marché avec des chaussures estampillées du label « Dallu Ngaye » a déclaré le Dr Magatte WADE, Maire de la commune de Meckhé (https://NgayeMekhe.com) en marge de la conférence sur la transition agroécologique qui se tient à Dakar du 29 au 30 janvier 2020. « Notre force réside dans le tannage écologique et centenaire des peaux que font les femmes maures pour donner un cuir de qualité unique qui sert à fabriquer les talons » a-t-il ajouté.

Membre fondateur du Réseau des villes vertes et écologiques du Sénégal (REVES) dont est membre la commune de Meckhé, l’édile de la ville a l’ambition de faire de sa commune et ce conformément au slogan qu’il s’est choisi (VIP), une ville Verte, Illuminée et Propre.

Aujourd’hui, la commune de Meckhé est dans le peloton de tête des collectivités territoriales les plus performantes du Sénégal et qui constituent les moteurs de la croissance qui pousseront le pays vers l’émergence. Des initiatives les plus pertinentes aux actions les plus ciblés en fonction des besoins de l’heure ont confirmé la particularité et la notoriété de cette ville devenue commune de plein exercice en 1911.

Ancien directeur de la communication et des relations extérieures du groupe de la Banque africaine de développement (BAD) et ancien Secrétaire Général de l’Association des Institutions africaines de financement du développement (AIAFD), le Dr Magatte WADE jouit d’une longue et riche expérience liée aux questions de développement en Afrique. Il a choisi en 2014 d’interrompre sa carrière internationale pour se mettre au service de son pays en général et de son terroir en particulier.

La commune de Meckhé est située au milieu de l’axe routier Dakar-Saint Louis, à 22 km de l’océan atlantique. Meckhé ou Ngaye Mekhé est la capitale économique de la province du Cayor dans la région de Thiès au Sénégal.

