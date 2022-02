Sénégal : le chef de l'État décore les joueurs de l'équipe de football

Le président sénégalais Macky Sall, en reconnaissance des services rendus, a décoré à titre exceptionnel, dans l’Ordre national du lion les membres de la délégation officielle du Sénégal à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2021.



Le chef de l’État a également annoncé que les joueurs et autres membres de la délégation officielle recevront chacun une prime spéciale de 50 millions de FCFA, un terrain de 200 m2 à Dakar et un terrain de 500 mètres carrés dans l’arrondissement de Diamniadio.



Les joueurs sénégalais ont été accueillis en liesse dans les rues de la capitale, au lendemain de leur sacre sur la pelouse de Yaoundé, après leur victoire face à l'Égypte.