L’entreprise va livrer 29 éoliennes SG 3.4-132 à l’entité publique Ethiopian Electric Power (EEP) pour le projet Assela; le parc éolien de 100 MW permettra d’alimenter plus de 400,000 foyers éthiopiens en électricité; le parc éolien devrait être opérationnel au printemps 2023 et permettra d’économiser plus de 260,000 tonnes d’émissions de CO2 par an. Siemens […]

