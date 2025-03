Sommet de la culture d'Abou Dhabi : sous le thème "La culture pour l'humanité et au-delà"

Au cours de trois jours de débats, de conversations créatives, d'études de cas, de conférences d'artistes et d'ateliers, le sommet explorera la manière dont la culture peut s'adapter à la transformation mondiale et construire un avenir durable. En effet, le Département de la Culture et du Tourisme - Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi), a annoncé les dates de son principal forum mondial, la « Culture Summit Abu Dhabi », pour sa septième édition. Cette rencontre de réflexion aura lieu du 27 au 29 avril 2025, à Manarat Al Saadiyat, dans le quartier culturel de Saadiyat, à Abu Dhabi. « Culture Summit Abu Dhabi » 2024.



Avec pour thème, « La culture pour l'humanité et au-delà », cette édition explorera la relation toujours dynamique entre la culture et l'humanité dans une période de transformation sans précédent. Le premier quart du siècle a été marqué par d'importants changements de pouvoir qui ont fait naître le sentiment d'un avenir incertain.



Le sommet incitera à repenser collectivement l'émancipation humaine et l'humanisme, et cherchera à trouver un nouveau terrain d'entente pour construire un avenir durable partagé.



Au cours de trois jours de débats, de conversations créatives, d'études de cas, de conférences d'artistes et d'ateliers, le sommet verra des artistes, des dirigeants, des intellectuels et des créatifs de renom partager de nouvelles perspectives sur la ré-imagination de ce à quoi demain pourrait ressembler, à mesure que les anciens modes de pensée deviennent obsolètes. Trois sous-thèmes seront explorés pendant la durée du sommet. La première journée sera consacrée au sous-thème « remodeler le paysage culturel ».



Dans un monde marqué par la révolution numérique, les inégalités économiques et la volatilité géopolitique, les identités culturelles et les valeurs sociétales sont en train d'être redéfinies. Les sessions exploreront l'impact de ces changements sur la production, la réception et la consommation de la culture, et discuteront du rôle que le secteur créatif peut jouer pour guider l'humanité à travers l'incertitude vers un avenir confiant.



La deuxième journée sera consacrée aux « nouvelles frontières d'un environnement post-humain ». Alors que les progrès technologiques, y compris l'IA, la biotechnologie et les études environnementales redéfinissent l'essence de l'humanité, les sessions de cette journée examineront comment la culture peut faire en sorte que ces changements améliorent l'expérience humaine.



Le programme explorera la manière dont les secteurs culturels et créatifs adaptent leurs modèles d'entreprise, leurs infrastructures et leurs politiques pour saisir les opportunités offertes par ces nouvelles frontières.



La troisième journée sera consacrée aux « nouveaux cadres pour redéfinir la culture pour l'humanité et au-delà ». Les sessions exploreront comment les efforts innovants et collaboratifs et l'essor des approches « glocales » peuvent favoriser la résilience, l'inclusion et la durabilité.



Ils examineront également comment l'innovation culturelle et la technologie peuvent contribuer à remodeler les récits et à créer un nouveau terrain d'entente pour surmonter la polarisation mondiale. Ce faisant, il vise à offrir à l'humanité des modèles éprouvés pour prospérer dans un monde en mutation rapide.