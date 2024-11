Sotchi accueille les ministres africains pour discuter de l'avenir des relations russo-africaines

Organisée par la fondation Roscongress, la conférence vise à renforcer la coopération entre la Russie et les pays africains dans divers domaines : Politique, Sécurité, Économie, Questions scientifiques et techniques et Culture et humanitaire.



Participation

Plus de 40 ministres de pays africains sont attendus à cet événement, ce qui souligne l'importance de ce dialogue régulier pour les relations russo-africaines.



Programme de la Conférence

Le programme de la conférence comprend 19 sessions de panels et événements thématiques axés sur des questions d'actualité de l'agenda russo-africain. Ces discussions permettront d'explorer des sujets variés et de favoriser un échange fructueux entre les participants.



Cette première conférence ministérielle est un signe fort de la volonté des deux parties de développer une coopération mutuellement bénéfique et de répondre aux défis contemporains.