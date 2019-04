Soudan : Qui est le général Abdelfattah, nouveau président de la transition ?

Le général soudanais Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan a été désigné ce soir à la tête du conseil de transition, après l'abandon du Général Mohamed Ahmed Ibn Aouf, poussé à la démission par les manifestants.



Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan est une personnalité apolitique. il a servi dans l'armée au sud du pays et dans le Darfour. Il est connu pour ses convictions nationales et son intégrité. Cet homme jouit d'une bonne réputation au sein de l'armée et de la société civile. Il avait refusé un poste de gouverneur proposé par El Béchir.



C'est lui qui a planifié le renversement du président Omar El-Béchir et c'est bien lui qui a informé El-Béchir de son éviction par le comité de sécurité, avant d'aller ordonner l'occupation de la radio et de la télévision. Il a le soutien du général Mahamat Hemetti, le chef de la force d'intervention rapide.



D'après un responsable de l'opposition soudanaise, le général Abdel Fattah Abdelrahman Bourhan est un officier très violent, responsable d'exactions au Darfour.



Ce vendredi après-midi, il a mené des consultations avant de convaincre le conseil militaire de revoir sa position.



Nommé inspecteur général de l'armée en 2014, Bourhan supervisait les forces soudanaises stationnées au Yémen. Il est proche des Emirats Arabes Unis et de l'Arabie saoudite, selon une source proche de l'armée. Certains analystes s'interrogent sur sa capacité à maintenir l'équilibre diplomatique avec l'axe saoudien d'une part, et Qatari d'autre part, dans la continuité d'El Béchir.