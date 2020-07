Soudan : au moins 60 morts dans des violences au Darfour

D'après l'ONU, plus de 60 personnes auraient été tuées et environ 60 autres blessées le samedi 25 juillet lors d'une attaque armée dans le village de Masteri, au nord de la localité de Beida, dans le Darfour occidental.



Cette attaque est l'une des dernières d'une série d'incidents de sécurité signalés au cours de la semaine dernière, qui ont laissé plusieurs villages et maisons incendiés, des marchés et des magasins pillés, et des infrastructures endommagées, en particulier autour de la capitale El Geneina et du village de Masteri, dans la localité de Beida.



L'escalade de la violence dans différentes parties de la province soudanaise entraîne une augmentation des déplacements, compromet la saison agricole, provoque des pertes de vies et de moyens de subsistance et entraîne des besoins humanitaires croissants, rapporte l'ONU.



Le gouvernement du Darfour occidental a décrété un verrouillage complet de la ville d'El Geneina et de la localité de Beida, à compter du 20 juillet et jusqu'à nouvel ordre. Le gouvernement du Darfour Nord avait déclaré, le 13 juillet, l'état d'urgence, suite à la récente escalade de la violence à Kutum.



Au moins sept événements violents ont été signalés du 19 au 26 juillet, faisant des dizaines de morts ou de blessés, plusieurs villages et maisons incendiés, un nombre non confirmé de personnes déplacées, selon les données préliminaires recueillies par les humanitaires sur le terrain.



Suite aux combats, le Wali (gouverneur) du Darfour occidental a déclaré un verrouillage complet de la ville d'El Geneina et de la localité de NBeida, à compter du 20 juillet et jusqu'à nouvel ordre.



Selon les humanitaires, plusieurs personnes ont quitté leurs maisons et se sont déplacées vers la ville d'El Geneina, s'abritant dans des bâtiments publics, notamment des écoles. D’après certains rapports provenant du terrain, les habitants de plusieurs villages d'El Geneina et de Beida fuient leurs localités, craignant de nouvelles attaques et davantage de violence.



Les rapatriés des villages de Melibeda et de Faganta, à Beida, auraient fui vers le Tchad voisin pour la deuxième fois cette année, et les habitants des villages de Megmeri et d'Afandi auraient quitté leurs maisons et se seraient réfugiés dans le village de Sisi, dans la localité de Kereinik, selon les données préliminaires des travailleurs humanitaires.