Soudan : plus de 6000 réfugiés fuient El Geneina pour se réfugier au Tchad en trois jours

Médecins Sans Frontières (MSF) est en première ligne pour venir en aide aux réfugiés du Darfour et du Soudan qui se sont réfugiés au Tchad, près d'Adré. Au cours des trois derniers jours, environ 6 000 personnes ont fui la capitale du Darfour occidental, El Geneina, pour échapper aux violences et trouver refuge au Tchad.



Face à cette situation critique, les équipes de MSF se mobilisent pour évaluer leur état de santé, leur fournir des soins médicaux essentiels et de l'eau potable. Coupée des réseaux de communication, El Geneina est le théâtre d'une violence massive.



Selon des sources locales, depuis le début du conflit en avril, environ 1 100 civils auraient perdu la vie. Des milliers de personnes se retrouvent piégées, dont de nombreux blessés qui ne peuvent pas recevoir les soins médicaux adéquats. Les attaques se sont intensifiées cette semaine, aggravant encore davantage la situation.



À l'hôpital d'Adré, les équipes médicales de MSF continuent de recevoir des blessés, principalement par balle, en provenance du Soudan. En une journée, 32 personnes ont été admises, parmi lesquelles quatre femmes et quatre jeunes enfants, en provenance notamment de Tendelti et d'El Geneina.



Des dizaines d'autres personnes affluent aujourd'hui, cherchant désespérément des soins médicaux vitaux. Plus de 100 000 réfugiés soudanais ont déjà rejoint l'est du Tchad.



Il devient de plus en plus urgent de déployer une réponse humanitaire d'ampleur pour répondre aux besoins immédiats des réfugiés tout en soutenant les communautés locales qui les accueillent, ainsi que les milliers de réfugiés soudanais déjà présents dans la région.



MSF se tient prêt à intensifier ses efforts pour apporter une assistance médicale vitale et sauver des vies dans cette crise humanitaire en cours.