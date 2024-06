Souveraineté et innovation vaccinale : le Tchad prend part au Forum de Paris

Le secrétaire d’État à la Santé publique du Tchad, le Pr Abderrazzack Adoum Fouda et sa délégation, prennent part depuis ce matin à Paris en France, au Forum mondial pour la souveraineté et l’innovation vaccinale.



Ce Forum mondial marque le lancement de l’accélérateur africain de fabrication de vaccin, une initiative pionnière visant à soutenir la production durable de vaccins en Afrique, ainsi que de l’opportunité d’investissements de Gavi, pour la période 2026-2030.



L’accélérateur africain de fabrication de vaccin, conçu par Gavi, en étroite collaboration avec les centres africains de contrôle et de prévention des maladies, Africa CDC, contribuera fortement à l’ambition du partenariat pour la fabrication de vaccins en Afrique.



L’ambition de l’Union africaine vise à fabriquer localement, au moins 60% de vaccins sur le continent, d’ici 2040. Il s’inscrit également dans l’effort mondial visant à renforcer la souveraineté sanitaire africaine, en tout temps, y compris pour la préparation et la réponse aux pandémies.



Ce Forum permettra également l’introduction et l’élargissement à de nouveaux vaccins essentiels contre de nombreuses maladies mortelles et contribuera à apporter une réponse à un nombre toujours grandissant de crises au niveau mondial. Ces assises marqueront également un engagement en faveur d’un monde où l’accès aux vaccins est universel et équitable.



Accélérer le progrès, élargir l'accès et sauvegarder la santé et le bien-être des générations à venir, tels sont les objectifs du nouvel ordre de santé publique en Afrique.