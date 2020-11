Supervision du Programme Olympique Mauritius2024 sur l’Ile de Rodrigues

La délégation de la Fédération de Rugby Mauricienne (http://Mauritius.Rugby) a débarquée le week-end dernier sur l’Ile de Rodrigues afin de supervisé l’évolution du rugby rodriguais. Une délégation fournie composée du Président de la Fédération, Mr Kevin Venkiah, du DTN Mr Jean-Baptiste Gobelet, du Manager Mr Pravin Roodur, de la secrétaire Mme Roxane Charroux, d’un membre du Rugby Excell Club Mr Gerard Guidi, d’un Media Mr Jean-Michel Bou.

Au programme le samedi, le Tournoi annuel du Solitaire7s Rodrigues qui s’est déroulé sur les belles infrastructures Rodriguaise.. Toutes les équipes seniors et jeune hommes de Rodrigues étaient présentes pour se disputer la suprématie de l’ile.

Le Dimanche était consacré au rugby pour tous avec un Beach Rugby sur la plage de l’Hotel Mourrouk. La délégation a ensuite pu rencontrer les membres du comité ainsi que les officiels du commissaire des sports, afin de redéfinir les objectifs à court et moyen terme pour le rugby Rodriguais. Le rugby à Rodrigues est en pleine expansion avec déjà de nombreux joueurs en sélections nationales, un partenariat avec le monde scolaire va permettre au rugby de prendre une autre dimension necessaire dans le programme olympique Mauritius2024.

Déclaration Kevin Venkiah, Président de Rugby Union Mauritius :

Le développement du rugby sur l’ensemble de l’Ile Maurice et particulièrement à Rodrigues me tient vraiment à cœur. Rodrigues fait partie intégrante de notre programme olympique et je suis fier de voir ces jeunes joueurs Rodriguais porter le maillot mauricien lors des sélections nationales (5 joueurs Rodriguais ont portés le Maillot lors des sélections au Ghana 2018 et Senegal 2019). On remarque que la sélection de plusieurs joueurs Rodriguais sous le maillot national booste le rugby localement et la performance de leurs partenaires.

Le potentiel du rugby Rodriguais est énorme, les chiffres sont exponentiels depuis 3ans et les joueurs montrent une sacré force de caractère. L’énergie déployée par le comité sur place et les instances ministérielles sont énorme et nous réserve un avenir radieux pour le rugby mauricien.

Nous allons aidé encore plus le rugby Rodriguais afin qu’il puisse progresser et devenir une place forte du rugby mauricien.

Déclaration DTN, Jean-Baptiste Gobelet :

Nous avons vu d’excellent progrès technique durant le Tournoi du Solitaire7s et le Beach Rugby. Techniquement, cela n’a rien a voir lors de notre dernière visite, les joueurs ont assimilés les codes et exigences techniques de la discipline. On voit des passes précises et des attitudes ballons en mains qui correspondent à l’ADN du rugby mauricien que l’on met en place.

On va pouvoir travailler sur des secteurs plus spécifiques maintenant, une série de formation avec l’ensemble des éducateurs et coachs est prévu d’ici fin Janvier.

Cette supervision post-covid nous a permis de faire un état des lieux des forces en présences et de redéfinir nos axes de travail pour les prochains mois. Notre réunion avec l’équipe du commissaire des sports s’est bien déroulé, un partenariat est en train d’être mis en place afin d’intégrer au mieux le rugby dans les 9 collèges de l’ile et de proposer un tournoi inter-collège sur 2021.

La formation d’éducateur, professeur de sport et l’intégration dans le sport scolaire reste la clef dans le développement du rugby rodriguais et nous permettra de trouver les prochaines perles olympiques du rugby mauricien.

