TCHAD Tchad : « la crise a permis aux commerçants de baisser les prix », Mahmoud Ali Seid

Alwihda Info | Par Djimet Wiche Wahili - 1 Janvier 2018 modifié le 1 Janvier 2018 - 18:03

Djimet Wiche Wahili Journaliste, directeur de publication. Tél : +(235) 66304389 E-mail : djimetwiche@gmail.com En savoir plus sur cet auteur

Le président de la CASAC, Mahmoud Ali Seid fait le bilan des moments forts de l’année 2017 au Tchad et dévoile ses perspectives pour 2018.

Monsieur Mahamoud Ali Séïd, vous êtes le président de la Coalition des Associations des Sociétés Civiles pour l’Action Citoyenne (CASAC). L’année 2017 s’achève, et une nouvelle année 2018 commence.



Dites-nous, quel bilan faites-vous de l’année qui vient de s’écouler au Tchad ?



Mahmoud Ali Seid : Avant tout propos, permettez-moi d’adresser mes meilleurs vœux de santé, prospérité, de bonheur, et surtout de paix à tous les tchadiens.



Pour revenir à votre question, dresser le bilan d’un an parcouru par notre pays le Tchad, c’est se donner la mer à boire. Vous savez, chaque Nation marque à sa manière l’année. Notre pays le Tchad s’est illustré sur plusieurs plans tant en interne qu’à l’externe.



A l’intérieur, le pays a du faire face aux affres de la crise économique et financière qui a secoué plusieurs pays sur la planète. Dieu merci, nous avons réussi à faire face avec beaucoup de responsabilités à cette crise.



Les tchadiens jaloux de la préservation de la paix, ont unanimement accepté les mesures d’austérité prise par le gouvernement pour juguler cette crise. Les mouvements sociaux qui ont émaillé l’année ont été vite circonscrits. car le dialogue a prévalu et les partenaires sociaux et le Gouvernement ont convergé leur point de vue.



Nous commençons à sortir la tête de l’eau et nous espérons que la situation va s’améliorer progressivement.



L’un des éléments marquant de l’année est que la crise économique a permis à nos commerçants de baisser les prix des denrées sur les différents marchés. La CASAC avait toujours lutté contre la cherté de vie. Cet élan de solidarité doit se poursuivre pour que chaque tchadien puisse vivre dignement.



Sur le plan sécuritaire, malgré les menaces qui pèsent sur le Tchad, compte tenu de sa position géographique dans laquelle il se trouve, notamment la Libye avec tous ses problèmes au Nord, le Soudan à l’Est, la RCA au Sud, et Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad, notre pays a sû mettre hors d’état de nuire tous les esprits malveillants.



Cela est à mettre à l’actif du président de la République chef de l’Etat Idriss Déby Itno. Le Tchad vit en paix et il exporte cette paix dans des pays étrangers avec ses vaillantes forces de défense et de sécurité. Nous souhaitons que cet élan de paix se poursuive.



L’année 2017 a été également pour notre pays l’occasion de montrer la grandeur de sa diplomatie. L’organisation réussie du Plan National de Développement (PND), à Paris en France montre combien des pays frères et amis accordent une importance particulière à notre pays. Les attentes ont été largement dépassées. Les promesses données commencent à être tenue.



La CASAC se réjouit que le Tchad ait retrouvé la place dans le concert des Nations. Cependant, l’illustration du Tchad sur le plan international ne fait pas seulement des heureux, mais cela attire aussi des ennemis. Des grandes Nations ayant apprécié les efforts du Tchad dans la lutte contre le terrorisme, nous accusent d’héberger des terroristes sur notre territoire. Aucune preuve tangible n’a été présentée pour confirmer l’implication du Tchad.



Ce pays refuse désormais le visa d’entrée sur son territoire aux ressortissants tchadiens. Je fais certainement allusion au décret du président Américain. Toutefois, nous saluons les pourparlers engagés entre les deux pays pour lever l’équivoque sur cette question.



L’autre fait ayant marqué 2017, c’est bien évidemment l’élection de Moussa Faki Mahamat à la tête de la Commission de l’Union Africaine. La fibre patriotique a vibré. Tous les Tchadiens se sont sentis fiers de leur pays. La diplomatie tchadienne a atteint son apothéose. Le Tchad accède alors pour la première fois de son histoire à la présidence de la Commission de l’UA.



Comme cela ne suffisait pas, l’ascension des autres cadres tchadiens s’est enchaînée. Nous avons réussi à promouvoir plusieurs personnalités tchadiennes dans des instances continentales, internationales et sous régionales.



Actuellement, la vice-présidence de la CEMAC est assurée par une tchadienne, le Gouverneur de la BEAC est un compatriote, la COSUMAF est présidé par Nagoum Yamassoum. Pour me résumer, le Tchad, malgré les péripéties de tous genres auxquels il a fait face, a marqué positivement l’année 2017, qui vient de s’écouler. Nous souhaitons que l’année 2018 soit encore et encore meilleure.



La CASAC a plusieurs projets pour l’année 2018, peut-on savoir vos perspectives pour la nouvelle année ?



Oui justement, avant de répondre à votre question sur le futur, il faut noter qu’en 2017, la CASAC s’est investie activement dans le cadre de la consolidation de la paix et des acquis démocratiques.



Nous avons organisé plusieurs manifestations tant à N’Djaména qu’à l’intérieur du pays. A chaque sortie nous avons demandé aux Tchadiens de préserver la paix et la sécurité pour un développement harmonieux du pays. Nous avons organisé des marches de soutien au président de la République pour les efforts inlassables consentis dans la préservation de la paix.



Pour revenir à votre question sur les perspectives de l’année qui commence, nous pouvons vous dire simplement que nous allons continuer dans la même lancée. Se battre bec et ongle pour que les acquis de la paix, de la stabilité, de la sécurité puisse se consolider davantage afin que notre cher pays le Tchad puisse devenir un pays émergent tant souhaité par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l’Etat.



En tant que société civile, nous allons également prendre des actions tendant à améliorer les conditions de vie des tchadiens, notamment poursuivre les actions de lutte contre la vie chère.



Avez-vous un souhait pour l’année 2018 ?



Effectivement ! Une année s’achève et une nouvelle commence. Je présente encore à tous les tchadiens mes meilleurs vœux. Nous souhaitons que l’année 2018, soit une année de réussite totale de la politique du chef de l’Etat Idriss Déby Itno, sur tous les plans, notamment le forum sur les réformes institutionnelles, la mise en œuvre du PND, le retour à l’agriculture et à l’élevage, etc.



Surtout, nous souhaitons que la paix, acquise au prix de moult sacrifice soit préservé et la CASAC est debout derrière le président de la République pour mener le combat pour la préservation de la paix.



S’il y a un vœu particulier pour 2018, c’est de voir le Tchad sortir définitivement de la crise économique et financière dans laquelle il vit actuellement.





Dans la même rubrique : < > Des élections législatives en 2018 au Tchad Tchad : 65 accidents de circulation dont 2 mortels pour le 31 décembre (police) Le décret US "éclabousse tous les efforts consentis par le Tchad", Mariam Djamous