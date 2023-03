Tchad : ​Tourbillon s'effondre face à Foullah

Au début de la seconde période, Mahamat Sabale du numéro 7 de Foullah a marqué un quatrième but. Tourbillon a marqué un but pour réduire l'écart, mais Foullah est resté déterminé à remporter la victoire et Sabale a marqué un cinquième but. Bien qu'il y ait eu des turbulences à la fin du match, Sabale a manqué de peu une opportunité de marquer un sixième but, qui a été invalidé pour hors-jeu par les arbitres.

Tout au long du match, les fans club de Foullah ont dansé au rythme des tamtams et des vuvuzelas.