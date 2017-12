Tchad : "2018 sera déterminant pour notre combat", Didah Alain, "Iyina"

Qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2017 ?



L'année 2017 a été beaucoup plus particulière en terme de violation des droits humains. Nous avons enregistré malheureusement des reculs digne de l'époque de la DDS, notamment l'enlèvement et la séquestration dans un endroit tenu secret de nos camarades pendant plus de dix jours par l'ANS en avril dernier pour avoir demandé à la population de s'habiller en rouge en signe de protestation de la mauvaise gouvernance et de l'impunité.



Quelles sont vos perspectives pour 2018 ?



2018 sera déterminant pour notre combat. Plusieurs événements politiques en vues en l'occurrence le forum qui sera suivi d'un référendum. Cette rencontre qui est déjà contestée et rejetée par la majorité des tchadiens marquera un point d'honneur à notre combat pour le changement. En outre, nous continuerons à inculper l'esprit Iyina à toute la population tchadienne en intensifiant notre présence dans le Tchad profond.



Quel est votre souhait pour 2018 ?



Mon souhait le plus ardent pour 2018 est celui de vaincre le mal de ce pays qu'est le système MPS. Nous utiliserons à cet effet, tous les moyens légaux à notre disposition.



Je ne peux terminer mon propos sans toute fois adresser mes vœux de santé et prospérité dans la résistance à tout le peuple tchadien.