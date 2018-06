Tchad : 2ème édition du prix des nouvelles « Les enfants de Toumai »

L’Association des Écrivains et Auteurs Tchadiens d’Expression Française (ASEAT) a lancé officiellement hier, jeudi 7 mai 2018, à la Maison des Médias du Tchad, la deuxième Édition du prix des nouvelles « Les Enfants de Toumai ». Ce concours de nouvelles vise à récompenser les jeunes et moins jeunes plumes à travers un ensemble de prix pour montant total de 1 million de Francs CFA. L'ASEAT est parrainée et financée par l’écrivain français Thomas Dietrich qui a écrit le fameux roman « Les Enfants de Toumai ».



Ce concours est ouvert à toutes les personnes résidentes au Tchad ainsi qu’à tous les tchadiens résidants à l’étranger, sans limite d’âge. Les participants doivent impérativement remettre leurs textes avant le 31 octobre 2018. La remise du prix « Les Enfants de Toumai » aura lieu pendant le festival littéraire « Le souffle de l’harmattan », à N’Djamena, en décembre 2018.