Tchad : 8 étudiants incarcérés obtiennent une autorisation de sortie pour les examens

La justice tchadienne a accordé une liberté provisoire à 8 étudiants de l'université de N'Djamena incarcérés à la maison d'arrêt depuis 45 jours. Ils vont pouvoir composer les examens, a-t-on appris auprès de leur avocat Me. Djekilambert Mannro.



L'avocat précise que c’est une autorisation de sortie d'un mois qui permettra aux étudiants de composer les examens, avant de réintégrer normalement la maison à l'expiration du délai qui leur est accordé. « L'essentiel pour nous c'est qu’ils puissent vaquer normalement à leur occupation scolaire et nous allons faire la diligence auprès de la justice pour que le juge puisse clôturer l'enquête », explique l'avocat.



La CTDDH a demandé leur "libération immédiate et sans condition", se disant "surprise" par la décision de la justice de signer leur mandat de dépôt "sans audition ni assistance de leurs avocats", selon un communiqué.



Ces 8 étudiants, membres de l'Union nationale des étudiants du Tchad (UNET), ont été arrêtés le 10 octobre. Ils étaient sous le coup d'un mandat d'arrêt pour "tentative d’assassinat" d'un leader de l'UNET, ainsi que pour "obstruction à la semaine de la citoyenneté initiée par le couple présidentiel", selon la CTDDH.



Leur arrestation fait suite à une rixe ayant opposé le 1er septembre un groupe d'étudiants favorables à l'initiative du couple présidentiel, à d'autres hostiles à cette semaine de la citoyenneté.



"Cette bagarre (avait entrainé) la blessure de certains étudiants dont un certain Amos qui s'était autoproclamé président élu de l’UNET", selon la CTDDH.



Il faut qu'ils "soient jugés et punis par la justice pour avoir fait usage d'armes blanches et à feu au sein de l'université" et avoir porté des "coups et blessures volontaires" sur M. Esserbé Dikreo Amos, président de l'UNET, a indiqué à l'AFP Raikina Bealoum, secrétaire général de l'UNET. Parallèlement, "nous demandons au rectorat de prendre des mesures académiques pour sanctionner ces étudiants", a-t-il ajouté.