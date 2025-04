TCHAD

Tchad/Algérie : Une coopération solide et exemplaire

Alwihda Info | Par Peter Kum - 12 Avril 2025

Le Tchad et l'Algérie entretiennent des relations bilatérales séculaires et solides, et les deux pays s'efforcent de saisir chaque opportunité pour renforcer ces liens. Lors du Forum Diplomatique à Antalya, en Turquie, les chefs de la diplomatie tchadienne et algérienne se sont rencontrés pour un échange constructif.