Tchad : Alhabo prend les rênes du PLD

Le Parti pour les Libertés et le Développement (PLD) a mis un terme, ce soir, au siege de ladite formation politique, aux travaux de son quatrième congrès ordinaire placé sous le thème « Moblisation pour le changement ».



A l'issue du 4ème congrès, les militants du PLD ont défini entre autres la ligne et les orientations politiques, adopter les statuts, les règlements intérieurs et les programmes du parti. Les congressistes ont élu les membres du conseil national et entériné la désignation au poste du secrétariat général, Mahamat Ahmat Alhabo. Il est secondé au secrétairiat général adjoint par Nassar Madji Ngaringuem.



Le secrétariat général du PLD resté vacant depuis la disparition du leader charismatique, Ibni Oumar Mahamat Saleh, a été comblé par la désignation de Mahamat Alhabo pour se conformer à la loi religieuse fixant la période de deuil pour un disparu de 4 ans et à l'épuisement d'un délai dix ans fixé par le droit positif.



Une fondation va être créée au nom d’Ibni Oumar Saleh pour immortaliser la disparition de cet éminent homme politique, enlevé à son domicile par la garde présidentielle lors de la bataille du 3 février 2008. Les contours de la fondation seront définis ultérieurement.