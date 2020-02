Tchad : As Mairie de Binder sacré champion de football du Mayo Kebbi Ouest

La Ligue provinciale de football du Mayo Kebbi Ouest a organisé du 7 au 9 février 2020 à Binder, le championnat provincial de football. Le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest Adoum Forteye Amadou a donné le coup d'envoi le vendredi soir à Binder.



Trois clubs (Mayo dallah, représenté par Solution FC, Lac Léré par Entente FC et Mayo-Binder par As Mairie) ont pris part à cette compétition qui n'a duré que trois jours.



A l'ouverture vendredi, l'équipe de Binder et l'équipe de Léré se sont séparées dos à dos sur un score d'un but partout.



Ce samedi 8 février, Solution FC de Pala a battu Entente de Léré sur le score d'un but à zéro.



Ce championnat provincial de football du Mayo Kebbi Ouest s'est achevé ce dimanche après midi à Binder. Pour le dernier match, As Mairie de Binder a vaincu Solution FC de Pala sur le score de 6 buts à 1.



Cette large victoire permet à Binder d'être sacré champion provincial.



Au classement final, As Mairie de Binder arrive en tête avec 4 points (différence de but +5), devant Entente FC de Lere avec 4 points (différent de but +1) et Solution FC de Pala tient la queue avec 0 point (différence de but -6).



Ce championnat qui est le neuvième du genre s'est déroulé en présence du président provincial de la Ligue de football du Mayo Kebbi Ouest Tao Kebtanmy Job, ayant à ses côtés ses collaborateurs et des fans du ballon rond.



L'équipe de Binder va représenter le Mayo Kebbi Ouest au championnat de zone qui sera organisé par la Fédération tchadienne de football association dans une province du Mayo Kebbi ou la Tandjile.