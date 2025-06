Tchad : Baccalauréat 2025 – L'ONECS entre dans la phase finale avec la saisie des notes des candidats avant les résultats

Les travaux du jury du Baccalauréat session 2025 entrent dans leur phase ultime. L'Office National des Examens et Concours du Supérieur (ONECS) a annoncé avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour la saisie des notes des candidats, qui débutera ce lundi 23 juin.







Cette étape est cruciale et marque la dernière ligne droite avant la publication des résultats, attendus avec impatience par les candidats. Le Dr. ABAKAR MAHAMAT HASSABALLAH, Directeur des Examens et Concours de l'ONECS et Coordonnateur du Baccalauréat, ainsi que ses collaborateurs, s'assurent actuellement de la maintenance des machines de saisie des notes pour garantir un processus fluide et précis.