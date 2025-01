Tchad-Burkina : un émissaire du président Ibrahim Traoré reçu par le président tchadien

Le président de la République du Tchad, chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno a accordé ce mardi 14 janvier 2025, en matinée, une audience à un envoyé spécial du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.



Il s'agit du ministre burkinabè de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Gilbert Pingdwende Ouedrago en visite au Tchad dans le cadre des préparatifs de la 29ème édition du Festival Panafricain du Cinéma de Ouagadougou (Fespaco).



Le ministre a transmis un message du président du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré au chef de l’État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno. L'audience a également permis au chef de l’Etat et son hôte d’échanger sur la coopération bilatérale et d'exalter les bonnes relations qui lient le Tchad et le Burkina Faso.