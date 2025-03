Tchad : Canicule et risques sur les bords du Chari, un dilemme pour les adolescents

Avec les températures brûlantes de cette période de canicule, les rives du fleuve Chari deviennent un refuge prisé par de nombreux jeunes et adolescents en quête de fraîcheur. Cependant, cette pratique, bien que tentante, comporte des risques pour leur sécurité, surtout durant le mois sacré du ramadan.

Une Évasion Tentante Dans un contexte de chaleur intense, il n'est pas rare de voir des groupes de jeunes se rassembler sur les bords du fleuve pour échapper à la fournaise. Certains s'immergent partiellement ou totalement dans l'eau, tandis que d'autres mouillent leurs vêtements pour un peu de répit. Un adolescent du quartier du N'djari déclare : « C’est insupportable avec cette chaleur, alors on vient ici pour se rafraîchir. »

Risques Religieux et Sécuritaires Cependant, cette recherche de fraîcheur n’est pas sans conséquences, notamment pendant le ramadan. Pour ceux qui jeûnent, l'immersion prolongée dans l'eau peut poser problème. Un imam local rappelle : « Si l'eau pénètre dans le nez ou la bouche et atteint la gorge, cela peut invalider le jeûne. » Il appelle les jeunes à faire preuve de prudence

.

En outre, les baignades dans le fleuve présentent un danger réel, particulièrement pour les adolescents qui ne savent pas nager. Chaque année, des cas de noyade sont signalés, souvent dus à l'imprudence. Un secouriste local explique : « Beaucoup de jeunes ne savent pas nager et s'aventurent dans des zones profondes sans mesurer les risques. Cela conduit souvent à des drames. »

Sensibilisation et Solutions Les habitants demandent une sensibilisation accrue des jeunes sur les dangers liés aux baignades non surveillées, surtout en période de crue, où les courants peuvent être violents. Certains leaders communautaires et organisations locales plaident pour la création d’espaces sécurisés où les jeunes pourraient se rafraîchir sans risque. Un responsable d’association souligne : « Si nous avions des piscines publiques ou des zones aménagées, cela réduirait considérablement les incidents. »



Les autorités religieuses encouragent également les fidèles à privilégier d'autres moyens de supporter la chaleur, comme s'abriter à l'ombre ou s'hydrater efficacement après la rupture du jeûne.