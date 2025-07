Tchad : le gouvernement interdit les groupes d’autodéfense « Wangara » dans le Tibesti

Le général de division Alifa Weddeye, délégué général du gouvernement dans la province du Tibesti, a présidé le 7 juillet 2025 à Zouar, une réunion de crise réunissant les chefs traditionnels et les forces de sécurité.



Face à la recrudescence des violences dans les zones d’orpaillage, il a annoncé l’interdiction immédiate des groupes d’autodéfense appelés « Wangara », accusés de nourrir les conflits, et d’agir hors du cadre légal.



Seules les forces de défense officielles sont désormais autorisées à assurer l’ordre public. Cette décision vise à restaurer l’autorité de l’État et à prévenir les dérives sécuritaires dans la province.