Tchad : la Force multinationale mixte renforce la sécurité dans le bassin du Lac Tchad

La Force multinationale mixte (FMM) a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de ses capacités opérationnelles, avec la réception de cinq buggies de marais, un don conjoint du gouvernement de l’État de Borno (Nigéria) et de la Commission de développement du Nord-Est (NEDC).



Cette initiative vise à soutenir les efforts sécuritaires et à relancer l’activité économique dans la région stratégique du Lac Tchad. La cérémonie officielle de remise des équipements s’est tenue à la base navale du barrage de poissons du Lac Tchad, en présence de plusieurs hauts responsables civils et militaires.



Le vice-gouverneur de l’État de Borno, Alhaji Umar Usman Kadafur, représentant le gouverneur Babagana Umara Zulum, a procédé à la mise en service des buggies, soulignant que ce geste s’inscrit dans la continuité des actions menées par les autorités politiques pour la stabilisation durable de la région.



« Ces buggies de marais permettront d’optimiser le nettoyage et l’entretien des voies navigables, facilitant ainsi une navigation plus fluide, indispensable pour la sécurité, mais aussi pour la reprise des activités commerciales sur le lac », a déclaré le vice-gouverneur Kadafur.



Le commandant de la FMM, le général de division Godwin Mutkut, a salué l'engagement des partenaires régionaux pour leur appui constant à la mission conjointe. Il a exprimé une profonde gratitude au gouvernement de l'État de Borno et au NEDC pour leur soutien logistique, essentiel pour renforcer la mobilité des troupes et leur efficacité dans les zones difficiles d'accès.



« Ces équipements renforceront nos opérations fluviales, nous permettant de répondre plus efficacement aux menaces terroristes persistantes. Ils contribueront aussi à créer un environnement plus sûr pour les communautés riveraines, favorisant ainsi le retour progressif à la normale », a-t-il affirmé.



La cérémonie a rassemblé plusieurs personnalités, dont le gouverneur de la région du Lac Tchad, le général Saleh Haggar Tidjani, des commandants des grandes formations militaires, des chefs traditionnels ainsi que des représentants des gouvernements du Nigéria et du Tchad. Cette initiative conjointe illustre la synergie régionale face aux défis sécuritaires persistants dans le bassin du Lac Tchad, marqué depuis des années par les activités terroristes.



Elle traduit également une volonté politique claire de restaurer la paix, de rétablir les moyens de subsistance et de redonner espoir aux populations affectées par l’insécurité. En recevant ces buggies spécialisés, la FMM se dote d’un outil supplémentaire pour mener à bien sa mission : protéger les populations, sécuriser les frontières fluviales et appuyer le développement économique dans l’une des régions les plus fragiles d’Afrique centrale et de l’Ouest.