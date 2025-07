Tchad : le projet SWEDD+ renforce les capacités des formateurs dans trois provinces

Un atelier de formation destiné aux facilitateurs des clubs des maris et futurs maris s'est tenu le lundi 7 juillet 2025 à l'ADETIC de Mongo. Il a été organisé par le projet SWEDD+, en partenariat avec le gouvernement tchadien, représenté par le ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance.



La cérémonie d'ouverture a été présidée par le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, en présence du représentant du ministère de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance.



Renforcement des capacités dans trois provinces

Cette formation vise à renforcer les capacités des facilitateurs des provinces du Guéra, du Batha et du Salamat, dans le cadre de la promotion de l'équité de genre et de la lutte contre les violences basées sur le genre.



Dans son mot de bienvenue, le délégué provincial de la Femme et de la Petite Enfance du Guéra, Abdelaziz Alhadj Damalia, a expliqué les objectifs de cette formation, tout en exhortant les participants à faire preuve d'attention afin d'acquérir le maximum de connaissances.



Engagement gouvernemental pour l'équité de genre

Le directeur de la Promotion du Genre et de l'Équité, Malloum Goni, représentant du ministère de la Femme, a souligné l'engagement du gouvernement tchadien et de ses partenaires dans la valorisation de la lutte pour l'équité de genre.



Lors de l'ouverture officielle de la cérémonie, le délégué général du gouvernement auprès de la province du Guéra, Abdoulaye Ibrahim Siam, a exprimé sa gratitude envers l'équipe du projet pour cette initiative visant le bien-être de la communauté. Il a rappelé que le Tchad s'engage fermement dans la lutte contre les violences basées sur le genre, conformément aux priorités du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



La cérémonie s'est achevée par une photo de famille réunissant l'ensemble des participants et des officiels présents. Cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts continus du projet SWEDD+ pour promouvoir l'égalité des genres et impliquer les hommes dans la lutte contre les violences faites aux femmes au Tchad.