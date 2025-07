Tchad : à Pala, la mairie lance un projet participatif pour sauver les routes en saison pluvieuse

Face à la dégradation rapide du réseau routier en pleine saison des pluies, la mairie de Pala a officiellement lancé ce lundi 7 juillet 2025 un projet citoyen baptisé « Nos routes, notre engagement ».



L’objectif poursuivi par ce projet est de mobiliser l’ensemble des acteurs locaux pour préserver les routes menacées par les intempéries. La cérémonie s’est tenue à l’hôtel de ville, en présence des autorités administratives, locales et de la population.



Le maire, Dr Armi Jonas, a souligné que cette initiative découle de l’état critique des voies urbaines, et de la volonté d’agir sans tarder. Le projet mise sur l’implication des services techniques, ONG, partenaires au développement et habitants.



Pour Abdelmanane Khatab, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kebbi Ouest, ce projet s’inscrit pleinement dans la politique nationale d’amélioration des infrastructures. Un coup de pioche symbolique a été donné dans le quartier Guewari (2ème arrondissement), marquant le début des travaux sur une route très endommagée.



La population a salué ce geste fort, alors que le projet ambitionne de créer une dynamique locale durable pour entretenir les routes, et améliorer le quotidien des habitants.