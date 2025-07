Tchad : l’APLFT renforce les capacités des acteurs communautaires dans le sud du pays

Dans le cadre du projet NexSud, un programme visant à améliorer les conditions de vie et renforcer la résilience des populations autochtones, réfugiées et retournées au sud du Tchad, l’Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales au Tchad (APLFT) a lancé, ce lundi 7 juillet 2025, un atelier de formation au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh.



Cet atelier, qui durera jusqu’au 10 juillet, a pour objectif de former les acteurs locaux à la planification, la budgétisation et à la gestion participative des Plans de Développement Local (PDL). Il réunit plusieurs catégories d’acteurs communautaires : les membres des Comités Provinciaux d’Action (CPA), des Conseils Provinciaux, des Comités Départementaux d’Action (CDA), ainsi que ceux des Comités Locaux d’Action (CLA) issus de différentes localités couvertes par le projet.



La formation se veut pratique et participative, avec des modules portant sur les outils de planification, la programmation budgétaire inclusive et les mécanismes de gestion concertée, afin de permettre aux bénéficiaires d’élaborer des plans adaptés aux réalités des territoires.



Elle répond à un besoin pressant de renforcement de la gouvernance locale, dans un contexte marqué par une forte pression démographique, des défis humanitaires persistants et des changements climatiques. « Notre ambition est d’accompagner les communautés à mieux anticiper leurs besoins, et à construire des solutions durables, inclusives et adaptées à leur contexte », a expliqué Mbaiharebeye Christophe, délégué de l’APLFT du Sud-est.



Présent à cette cérémonie, Fidèle Kodé Ngolo, secrétaire général de la province du Moyen-Chari, a salué cette initiative qu’il juge essentielle pour le développement de la province : « Le projet NexSud n’est pas simplement une réponse humanitaire, c’est un levier pour bâtir un développement équitable et durable dans les zones d’intervention du projet. » NexSud est un projet financé à hauteur de 20 millions d’euros par l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Union Européenne (UE).



Il est mis en œuvre par un consortium d’organisations dont l’APLFT, l’Initiative Humanitaire pour le Développement Locale (IHDL) et Caritas Suisse. Le projet couvre plusieurs départements. Il s’agit : la Nya-Pendé, Monts de Lam, Barh Sara, Moula et la Grande Sido, avec pour ambition d’apporter un changement structurel en mettant les communautés locales au cœur du développement.



Les participants, venus de différentes localités, ont exprimé un vif intérêt pour cette formation, espérant repartir avec des compétence concrètes pour piloter efficacement les actions de développement au niveau local.