Tchad : audience avec le comité d’organisation du Hadj 2025

Ce mardi 08 juillet 2025, le Premier ministre, chef du gouvernement, Amb. Allah Maye Halina, a accordé une audience au comité d’organisation de la gestion du pèlerinage.



La délégation, conduite par le général Idriss Dokony Adiker, président dudit comité, est venue faire le point sur la mission récemment accomplie avec succès. Cette rencontre s’est tenue dans un esprit de reconnaissance et de bilan, à l’issue d’une campagne de gestion du pèlerinage marquée par une organisation rigoureuse et une mobilisation exemplaire.



À seulement trois mois de l’événement, le comité a su redresser les insuffisances constatées les années précédentes, et mettre en place un dispositif efficace, permettant à des milliers de fidèles d’accomplir leur devoir religieux dans des conditions optimales. Le chef du gouvernement a salué le professionnalisme, la réactivité et l’engagement des membres du comité.



Il a transmis les félicitations et les encouragements du président de la République, qui a exprimé sa satisfaction, quant au bon déroulement du pèlerinage de cette année. Dans le même élan, le chef du gouvernement appelle déjà à l’anticipation : il invite le comité à se projeter dès à présent sur l’organisation de l’édition prochaine, en tirant pleinement parti des acquis et des leçons de l’expérience passée.



Cette audience a été marquée par des échanges francs et constructifs, témoignant de l’importance que les plus hautes autorités accordent à la bonne organisation du pèlerinage, l'un des cinq piliers de l’Islam.