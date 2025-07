Tchad : installation du nouveau délégué général Logone Occidental

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation, Limane Mahamat a installé officiellement ce 8 juillet 2025, le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, Dago Yacoub.



Après 8 mois passé à la tête de cette province, Gougouni Didimi cède sa place à Dago Yacoub qui, cinq ans plutôt, était à la tête de cette même province. Faisant le bilan de son passage, le délégué sortant Gougouni Sidimi a attiré l’attention de son remplaçant sur les défis qui l’attendent notamment la résolution des conflits dans certaines localités de la province. Il a encouragé celui-ci à mettre tout en exergue afin d’y remédier.



Installant le nouveau délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone Occidental, le ministre d’Etat, ministre de l’Administration du territoire et de la Décentralisation Limane Mahamat a rappelé que Dago Yacoub a été rappelé dans un contexte caractérisé par un tissu social marqué par les méfaits de la haine et du repli identitaire, ainsi que la non acceptation de la cohabitation et du vivre en commun.



Le ministre a invité celui-ci à faire appliquer la loi pour punir ou protéger les citoyens pour restaurer la cohabitation pacifique dans la province. Drago Yacoub, délégué entrant a dans son mot de circonstance, promis assumer entièrement et rigoureusement les prérogatives qui lui sont assignées.



« La lutte contre la déperdition des ressources de l’état et la dégradation de l’environnement trouveront une bonne place dans mes actions quotidiennes », a dit Dago Yacoub qui a reconnu que le défi est possible de le relever avec l’appui de tous. La signature des documents et une réunion de prise de contact avec les responsables administratif civil et militaire et les chefs traditionnels, ont mis un terme à la cérémonie.