Tchad : Clôture de l'atelier sur la prise en charge des plaies chroniques et complexes, focus sur la lutte contre le cancer

Madame Tinmi Zenab, une participante, a exprimé sa profonde gratitude envers les formateurs pour cette opportunité de formation spécialisée sur la prise en charge des plaies chroniques. Elle a souligné l'engagement du Ministère de la Santé Publique et de la Prévention, à travers son programme de lutte contre le cancer, en partenariat avec Sanofi, et a remercié pour la qualité de la formation dispensée. Madame Zenab a mis en avant la valeur des outils et des compétences acquis lors de cet atelier, assurant qu'ils contribueraient significativement à l'évolution professionnelle des participants. Elle a réitéré sa reconnaissance pour l'implication et le dévouement des formateurs tout au long de la formation.





Les participants ont unanimement souligné les bénéfices considérables de cette formation, notamment l'apprentissage de nouvelles approches et de nouveaux matériels pour les pansements. Ils ont noté que les matériaux couramment utilisés auparavant, tels que la Bétadine et l'eau oxygénée, ne sont pas réellement recommandés car ils ne favorisent pas une cicatrisation optimale.



Suite à cette formation, les participants ont exprimé le besoin que le Ministère de la Santé sensibilise l'ensemble du personnel soignant à adopter de nouvelles méthodes de pansement afin d'améliorer la cicatrisation des plaies. Ils recommandent vivement à un maximum de professionnels de la santé d'intégrer ces nouvelles stratégies dans leur pratique quotidienne.