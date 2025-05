Tchad : Coup d'envoi du Tournoi Inter-Facultés de l'Université de N'Djamena

Cette compétition organisée par l’Union nationale des étudiants tchadiens (UNET) section de l’Université de N’Djaména, vise à cultiver l’esprit du vivre ensemble dans le milieu universitaire et à dénicher les talents des différentes facultés afin de former une équipe de football qui représentera l’université dans des compétitions interuniversitaires régionales, nationales et du championnat de la ligue de football de N’Djaména.





Donnant le coup d’envoi du match opposant la Faculté des sciences humaines et sociales (FSHS) à la Faculté des sciences de l’éducation (FASED), le Président de l’université insiste sur une bonne sélection, l’esprit de fair-play de tous les joueurs et souhaite enfin une bonne chance à toutes les équipes.