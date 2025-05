Tchad : tournoi inter-facultés, vers la création d'une équipe de football de l'université de Ndjamena

Le président de l'université de Ndjamena, Mahamat Saleh Daoussa Haggar a donné le coup d’envoi de ce tournoi placé sous le signe du sport, de la fraternité et de l'engagement estudiantin.



Le mardi 20 mai dernier, au stade de Paris Congo, elles étaient six facultés à prendre part à cette rencontre. Le match d'ouverture a opposé la Faculté des Sciences de l'Éducation (Fased) à Faculté de Sciences Juridiques et Politiques (FSJP).



« Je suis amoureux de football, aujourd'hui je ne peux pas jouer mais je suis le match à la télé et je suis supporter de FC Barcelone. L’objectif de ce tournoi est d'avoir une équipe de l'université de Ndjamena », a déclaré Mahamat Saleh Daoussa Haggar, avant de donner le coup d'envoi.



Selon ses dires, le football est par excellence un moyen sûr de rassembler, permet de transcender les clivages et de créer des liens forts entre les individus. Cependant, Mbaindiguissi Soyendion Rodrigue, chargé des affaires académiques et culturelles de l'UNET, section de l'université de Ndjamena, dans son discours a dit ceci : « J'invite toutes les équipes à donner le meilleur d’elles-mêmes, et surtout à être fair-play », a-t-il déclaré.



Le président de l'université, Mahamat Saleh Daoussa Haggar, est le parrain de ce tournoi. Au terme du match d'ouverture, la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques (FSJP) a battu par deux buts à un, son adversaire du jour, la Faculté des Sciences de l'Éducation (Fased).