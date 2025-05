Albadour Acyl Ahmat Akhabach : "Dans la tension des temps, la force du lien"

Le Tchad est à un moment charnière de son histoire. Non pas à cause des bruits du monde, mais par la nécessité intérieure de se retrouver, de se réconcilier, de faire nation. L’heure n’est plus aux divisions ni aux vieilles querelles. Elle est à la construction patiente et déterminée d’un avenir commun.



Le vivre-ensemble ne se décrète pas : il se construit. Il repose sur le respect mutuel, la responsabilité partagée, et la volonté sincère de dépasser nos blessures. Notre histoire, faite de douleurs et de sacrifices, est un patrimoine. Non pour nous accabler, mais pour nous enseigner. Nous devons l’assumer, non la fuir. Car ce n’est qu’en la regardant en face que nous pourrons bâtir une paix durable.



Dans cette démarche, le pardon est essentiel. Mais il ne peut éclore que dans un climat d’apaisement. Il suppose que l’on fasse taire les rancunes, que l’on rejette les discours haineux, et que l’on retrouve la force d’un langage qui unit. Le pardon n’est ni oubli, ni faiblesse. Il est une force, une conscience, un choix d’avenir.



Il nous faut évaluer, avec lucidité et honnêteté, le chemin parcouru, tout comme les zones d’ombre à éclaircir. Dans un pays à l’histoire tourmentée, chacun, à sa manière, porte une part de responsabilité. Le pardon, dans ce contexte, devient libération : il nous délivre du poids de la rancune et nous ouvre les portes du possible. La critique, quand elle est sincère et constructive, éclaire notre marche. Et c’est dans cette tension entre exigence et indulgence, entre mémoire et avenir, que nous pouvons avancer vers l’unité.



Ceux qui prennent la parole leaders d’opinion, notables, jeunes, anciens ou religieux doivent être à la hauteur du moment. Leurs mots doivent être des ponts, non des murs. Ils doivent nourrir la paix sociale, renforcer la cohésion nationale et éloigner les germes de la division.



Car c’est ensemble, et seulement ensemble, que nous pourrons relever les grands défis de notre temps : le climat, la sécurité, le développement, la mondialisation. Nous ne devons pas rester prisonniers de nos blessures. L’histoire appartient à ceux qui, pour beaucoup, nous ont quittés,paix à leurs âmes. À nos aînés encore parmi nous, nous souhaitons santé et longévité. Et à notre génération, il revient d’écrire un nouveau chapitre : celui de l’espérance, de l’unité, et d’une prospérité partagée.



Reconnaître les avancées, corriger les failles, rejeter les divisions stériles : tel est notre devoir. C’est ainsi que nous préparerons un avenir digne pour nos enfants.



Soyons, chacun à notre niveau, des artisans de paix, de responsabilité et d’engagement. Élevons nos voix, non pour diviser, mais pour unir. Que notre unité monte vers le ciel comme une offrande d’espérance. Et qu’ensemble, dans cette ferveur partagée, nous bâtissions enfin le Tchad de demain.



Albadour Acyl Ahmat Akhabach