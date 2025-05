Affaire Masra : des avocats internationaux dénoncent une détention politique et saisissent l’ONU

Paris, 21 mai 2025 – Deux avocats français de renom, Me William Bourdon et Me Vincent Brengarth, annoncent leur mobilisation aux côtés de leurs confrères tchadiens pour assurer la défense de Dr Succès Masra, ancien Premier ministre et leader du parti Les Transformateurs, actuellement en détention provisoire à N’Djamena.



Dans un communiqué de presse diffusé ce jour, les deux avocats dénoncent une « procédure totalement politique » visant à « éliminer judiciairement un opposant majeur ». Succès Masra, interpellé le 16 mai 2025, a été auditionné par la police judiciaire avant d’être présenté au procureur de la République, qui a ouvert une information judiciaire. Il a ensuite été inculpé par un juge d’instruction et placé en détention provisoire.



Pour les avocats, aucune preuve ne vient étayer les accusations portées contre leur client. « Succès Masra n’a jamais encouragé la moindre violence. Il s’est toujours inscrit dans une démarche respectueuse de la loi », soulignent-ils, qualifiant le dossier d’« vide ».



Les signataires annoncent la constitution d’un pool international d’avocats et l’engagement de plusieurs démarches à l’échelle mondiale. Ils comptent notamment :

• Saisir le Groupe de travail sur la détention arbitraire de l’ONU, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que le Rapporteur spécial sur la liberté d’opinion et d’expression ;

• Alerter différentes organisations non gouvernementales sur l’extrême gravité de l’arrestation ;

• Et faire pression pour obtenir la libération immédiate et la mise hors de cause de Dr Succès Masra.



Les deux avocats appellent également la communauté internationale à se mobiliser pour faire cesser ce qu’ils qualifient de procédure arbitraire.