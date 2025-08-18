Tchad : Des journalistes et leaders communautaires formés à la communication non violente





L'atelier vise à former des acteurs de la prévention des conflits. Selon Abdoulaye Vangtou, représentant du Médiateur de la République, l'initiative cherche à promouvoir une communication basée sur le respect et l'écoute active, à renforcer les liens entre les médias et les communautés et à créer un réseau local solidaire pour la paix.





Les organisateurs ont mis en garde contre les dangers de la désinformation et des discours de haine. Delly Mawazo, représentant du Haut-Commissariat de l'ONU, a rappelé que ces discours ont des conséquences graves sur la stabilité et la cohésion sociale, et sont incompatibles avec les droits de l'Homme.





L'initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de consolidation de la paix du Tchad, dans un contexte de défis socio-politiques et de transformations sociales.