TCHAD

Tchad : Des journalistes et leaders communautaires formés à la communication non violente


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 18 Août 2025


La Médiature de la République, en partenariat avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, a organisé ce lundi 18 août 2025 un atelier de formation à l’intention des journalistes et des leaders communautaires. L’objectif est de les outiller à la communication non violente, à la gestion de l'information et à la diffusion de messages de paix.


  L'atelier vise à former des acteurs de la prévention des conflits. Selon Abdoulaye Vangtou, représentant du Médiateur de la République, l'initiative cherche à promouvoir une communication basée sur le respect et l'écoute active, à renforcer les liens entre les médias et les communautés et à créer un réseau local solidaire pour la paix.

 
Les organisateurs ont mis en garde contre les dangers de la désinformation et des discours de haine. Delly Mawazo, représentant du Haut-Commissariat de l'ONU, a rappelé que ces discours ont des conséquences graves sur la stabilité et la cohésion sociale, et sont incompatibles avec les droits de l'Homme.

 
L'initiative s'inscrit dans la stratégie nationale de consolidation de la paix du Tchad, dans un contexte de défis socio-politiques et de transformations sociales.


