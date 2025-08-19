Tchad : Journée mondiale de la photo, les professionnels face au défi des smartphones

Chaque 19 août, depuis 2010, marque la Journée mondiale de la photographie. Actuellement en plein essor, le métier de reproduction d'images fait face à un grand défi, avec l’avènement des smartphones où chacun peut se dire photographe. Mais qu’en est-il des professionnels ?



Le monde de la photographie professionnelle a été légèrement perturbé par l’apparition des smartphones. Tout le monde s’étant transformé en photographe, il peut être difficile pour les professionnels de s’imposer. Avec les téléphones portables et leurs appareils photo numériques, l’on fait de moins en moins appel aux photographes pour des cérémonies de mariage, de dot, d’anniversaire ou d'autres événements.



Grâce aux applications, une photo prise avec un téléphone portable est considérablement améliorée. Une situation qui a touché de nombreux studios de photos. En effet, certains photographes professionnels s’adaptent à s’imposer face à une technologie en constante évolution.



« On continue à exercer ce métier grâce aux maigres recettes en provenance des photos de cartes d’identité et quelques services des impressions d'images », témoigne Haroun, détenteur d'un studio de photographie.



Bien que les smartphones ont permis de rendre la photographie encore plus accessible, aussi bien sur le plan technologique que financier, ils ont contribué à tuer à petit feu les professionnels du métier. Une situation qui n'a pas épargné le photojournalisme, car aujourd'hui, certains médias face à la précarité préfèrent un journaliste polyvalent, capable de reproduire les images et faire son papier.