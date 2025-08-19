Alwihda Info
TCHAD

Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne le meurtre atroce de deux enfants


Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Août 2025



Tchad : le ministère de la Femme et de la Petite Enfance condamne le meurtre atroce de deux enfants
Le ministère de la Femme et de la Petite Enfance a exprimé, dans un communiqué publié ce mardi, sa profonde indignation face aux images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux depuis le 17 août. Elles montrent le massacre de deux enfants âgés de 3 et 5 ans dans le 7ᵉ arrondissement de la capitale tchadienne.

Qualifiant ce crime de « cruauté inouïe », le ministère a rappelé que rien ne saurait justifier une telle barbarie, ni croyance religieuse, ni idéologie. Il a présenté ses condoléances les plus sincères aux familles des victimes, assurant de son « soutien indéfectible » en ce moment de douleur.

Une enquête suivie au plus haut niveau
Selon le communiqué, le ministère travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Justice et les forces de sécurité, sous l’autorité du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, afin que la lumière soit faite sur ce drame. L’objectif poursuivi est que les auteurs soient identifiés, traduits en justice et punis avec la plus grande sévérité.

Au-delà de la condamnation, le ministère insiste sur la nécessité de renforcer la protection des enfants, « êtres vulnérables et sacrés », et de mettre en place des mesures de prévention pour éviter de nouvelles atrocités.


