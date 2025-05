Tchad : Massaguet remporte la finale de la Coupe de la ligue départementale de Harazé Albiar

Le 18 mai, à N’Djamena Fara, s’est jouée la finale de la Coupe de la ligue départementale de Harazé Albiar, opposant les équipes des sous-préfectures de Massaguet et de Djarmaye.



À l’issue d’un match très disputé, les deux équipes se sont départagées lors de la séance de tirs au but. Massaguet l’a emporté avec 5 tirs dont 4 transformés, contre 3 buts sur 5 tirs pour Djarmaye.



Ce match inédit s’est déroulé en présence de plusieurs personnalités, dont : le sénateur Abakar Moussa Kallé, la députée Dr Haoua Outman Djamé, le président du conseil provincial Adoum Ali Adoum, le préfet de Harazé Albiar Abakar Djimet Haliki, et la sous-préfète Khadidja Moussa Rozi.



La rencontre a été saluée pour sa qualité sportive et l’esprit de fair-play entre les deux équipes.