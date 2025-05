Tchad : à Sarh, ces femmes qui redonnent éclat et fierté à la ville dès l’aube

Depuis plusieurs jours, les rues de Sarh, capitale de la province du Moyen-Chari, retrouvent peu à peu leur éclat grâce à une initiative municipale centrée sur l’assainissement urbain. Aux premières lueurs du jour, des dizaines de femmes, balais en main, s’activent dans les grandes artères de la ville pour redonner à Sarh son visage propre et accueillant.



Engagées par la commune, dans le cadre d’un programme d’entretien de la voirie, ces travailleuses de l’ombre jouent un rôle essentiel dans la salubrité publique. Elles balaient trottoirs, caniveaux et chaussées, affrontant poussière et parfois regards indifférents, mais toujours animées par un profond sens du devoir.



« Nous commençons à travailler dès 5 heures 30 minutes du matin, car c’est à cette heure-là que la circulation est encore fluide. Notre mission est de rendre la ville plus propre pour ses habitants », confie Rassem Jacqueline, l’une des femmes employées dans cette opération.



Cette action, saluée par de nombreux riverains, vient répondre à un besoin urgent de propreté et d’entretien des espaces publics. Elle permet également de créer des emplois temporaires pour des femmes souvent en situation précaire.



Avec cette initiative, la municipalité de Sarh entend marquer un tournant dans la gestion de l’environnement urbain, tout en valorisant le travail des femmes dans un domaine trop souvent sous-estimé.