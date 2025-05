Tchad : L’ONAPE restitue les résultats des entretiens avec les ex-travailleurs de la base Adji Kossei

🔹 Zone de Walia

180 personnes ont été interrogées, réparties entre 75 permanents et 105 intermédiaires.



Parmi les permanents, 51 ambitionnent de reprendre une activité salariée, contre 24 qui préfèrent l’entrepreneuriat.



Pour les intermédiaires, 69 penchent pour un emploi salarié et 36 envisagent une activité indépendante.



Les profils des ex-travailleurs recensés sont particulièrement variés, allant de la sécurité à la logistique, en passant par l’enseignement et d'autres secteurs techniques ou administratifs. Cette diversité constitue un atout pour leur réinsertion, notamment à travers des dispositifs d’accompagnement ciblés.



Pour donner une suite concrète à ces aspirations, la Commission a annoncé la préparation d’une Journée de l’Emploi, en collaboration avec des partenaires publics et privés, afin de mettre en relation ces ex-travailleurs avec des entreprises en quête de main-d’œuvre qualifiée.



L’ONAPE réaffirme ainsi son engagement en faveur d’une insertion professionnelle durable et inclusive, en particulier pour les travailleurs touchés par les transformations géopolitiques ou économiques.