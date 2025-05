Afflux massif de réfugiés soudanais : le Tchad alerte sur la situation critique dans le Wadi-Fira

Cette rencontre visait à examiner l’ampleur de l’afflux massif de réfugiés dans la région, à évaluer les besoins urgents sur le terrain à la lumière des missions conjointes menées avec les partenaires, et à identifier des mesures anticipatoires, notamment à l’approche de la saison des pluies, afin d’assurer la continuité de l’assistance et la pérennité des interventions.



Dans sa déclaration, la ministre Zara Mahamat Issa a souligné que depuis janvier 2025, le nombre de réfugiés en provenance du Soudan ne cesse d’augmenter. Elle a précisé que l’attaque survenue sur le site des personnes déplacées de Zazam, dans la région du Darfour, a aggravé la situation. Plus de 40 000 nouveaux réfugiés ont été accueillis dans la zone du Wadi-Fira au cours des 30 derniers jours, dans des conditions précaires, après avoir parcouru entre 250 et 300 km.



Face à cette situation critique, la ministre a lancé un appel pressant à la solidarité nationale et internationale, afin de renforcer les infrastructures d’accueil et de sécuriser les corridors humanitaires. En réponse à cette crise, le gouvernement a déjà mobilisé 5 000 sacs de vivres à destination des nouveaux arrivants, et a sécurisé plusieurs axes vitaux en collaboration avec ses partenaires, pour prévenir une aggravation de la situation humanitaire.