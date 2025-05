Tchad : le ministre de la Jeunesse remet des équipements aux clubs d’élite avant l’inauguration du Stade Olympique

À quelques jours de l’inauguration officielle du Stade Olympique Maréchal Idriss Déby Itno, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Maïdé Hamit Lony, par ailleurs président du Comité d’organisation de l’événement, a procédé ce 21 mai 2025, à la remise officielle d’équipements sportifs aux deux clubs d’élite sélectionnés pour disputer le match de gala inaugural.



La cérémonie, tenue en présence de Mahamat Abdoulaye Ardèche, président de la Ligue provinciale de football de N’Djamena, et des représentants des deux clubs concernés, marque une étape significative dans les préparatifs de cet événement sportif de portée nationale.



Prenant la parole, le ministre a expliqué les modalités de sélection des équipes appelées à s’affronter lors de ce match historique. Selon lui, le ministère a sollicité la Fédération tchadienne de football association (FTFA), afin de désigner les clubs participants. La FTFA a ensuite mandaté la Ligue provinciale de football de N’Djamena, qui a proposé les deux meilleures formations de son championnat, reconnues pour leur régularité et leur performance.



« Ce match de gala ne sera pas seulement un événement sportif, mais aussi un symbole d’unité nationale et de fierté pour la jeunesse tchadienne », a déclaré le ministre. Il a profité de l’occasion pour encourager les joueurs à faire preuve de patriotisme, de discipline et d’exemplarité sur le terrain, en soulignant que leur comportement sera observé par l’ensemble du pays.



L’inauguration prochaine du Stade Olympique s’annonce comme un moment fort dans l’histoire du sport tchadien, et cette remise d’équipements constitue une première étape vers une célébration placée sous le signe de l’excellence et du professionnalisme.