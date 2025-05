Tchad : fermeture du jardin d'enfants de Kelo, plaidoyer pour la sécurité et l’éducation

Les activités pédagogiques du jardin d’enfants de Kelo ont été clôturées le mardi 20 mai 2025, lors d’une cérémonie animée par des discours, des récitations de poèmes, des présentations de connaissances générales et diverses prestations culturelles.



À cette occasion, Gatkréo Gaolé Belé, responsable du jardin d’enfants, a encouragé les élèves, tout en lançant un appel pressant aux autorités départementales. Il a demandé la démolition de l’ancien bâtiment du centre, dont les murs menacent de s’effondrer, mettant en danger la sécurité des enfants. Il a également évoqué les problèmes d’inondation de la cour et l’état délabré de la clôture, sources d’insécurité pour les apprenants.



Debalambi Mablenga Daniel, responsable du centre social de Kelo, quant à lui, s'est adressé aux parents d’élèves, les exhortant à soutenir leurs enfants et à suivre de près leur scolarité. Il a également salué le travail des encadreurs, pour leur engagement envers l’éducation des tout-petits.



La cérémonie s’est achevée par la remise des livrets scolaires aux enfants, ainsi que par la distribution de cadeaux, marquant ainsi la fin d’une année scolaire riche en apprentissages.