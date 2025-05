Tchad : Le Projet PASET-2 lance son Plan de Réinstallation pour une transition énergétique durable

Dans le cadre du Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie Électrique au Tchad (PASET-2), financé à hauteur de 42 millions de dollars américains par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Fonds de l’OPEP, les autorités tchadiennes s’engagent dans une réforme majeure du secteur énergétique. Ce projet, centré autour du « Plan DJEDID », vise à améliorer l’accès, la qualité et la durabilité de l’électricité dans les villes de N’Djamena et Moundou.





Le PASET-2 repose sur trois piliers fondamentaux : le renforcement de la production et de la distribution de l’énergie, l’amélioration de la gouvernance du secteur, et une gestion rigoureuse du projet. À Moundou, l’initiative prévoit l’hybridation de la turbine à gaz existante, tandis qu’à N’Djamena, l’extension du réseau électrique (46 km de ligne moyenne tension, 84 km en basse tension) ainsi que la distribution de plus de 115 000 compteurs intelligents sont programmés.





Face aux impacts sociaux générés par les travaux, notamment les déplacements et pertes d’accès foncier, un Plan d’Action à la Réinstallation (PAR) a été élaboré. Ce document stratégique vise à identifier toutes les personnes et ressources affectées, proposer des mesures de compensation adaptées, et restaurer les moyens de subsistance des populations concernées.





Le PAR s’aligne à la fois sur les normes nationales en matière d’expropriation pour utilité publique et sur la norme SO5 de la BAD, en cherchant à minimiser les perturbations tout en assurant l’équité et la transparence dans le processus. Il s’agit d’un outil clé pour garantir que les bénéfices du projet ne se fassent pas au détriment des communautés locales, mais plutôt avec elles.