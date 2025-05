Tchad : nominations au ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole

Par décret N°0949/PR/PM/MPIA/2025 du 19 mai 2025, les personnalités dont les noms suivent sont nommées aux postes de responsabilité ci-après au ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole :



SECRETARIAT GENERAL

Direction des Ressources Humaines, Financières et du Matériel

Directrice : Madame Mouna Kallime Sougui en remplacement de Monsieur Tahir Djouma Hassaballah, appelé à d'autres fonctions ;



Direction Générale du Génie Rural et de l'Hydraulique Agricole

Direction des Equipements Ruraux et de la Mécanisation Agricole Directrice Adjointe : Madame Tchissemsi Elyse, poste vacant.



Ecole des Techniques d'Agriculture de Ba-Illi

Directeur : Monsieur Bourtekine Leuzoune Payanfou en remplacement de Monsieur Mbangtoloum Nerdjingamel, appelé à d'autres fonctions.



Directeur des Etudes : Monsieur M'sangaral Bekimadji en remplacement de Monsieur Bourtekine Leuzoune Payanfou, appelé à d'autres fonctions.



INSPECTION GENERALE

Inspecteur Technique en charge de l'agriculture : Monsieur Mahamat Kodogot Ory en remplacement de Dr. Gaiwa Daakreo, appelé à d'autres fonctions.