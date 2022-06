Tchad : Gazelle Football Club remporte le championnat provincial du Moyen-Chari

Les amoureux du ballon rond ont répondu présent à cette grande finale qui a mis aux prises deux équipes à savoir BEAC Football Club et Espérance Football Club. Dominatrice en première mi-temps, la formation BEAC Football Club a ouvert le score à la 35ème minute avec son attaquant de pointe, le dossard n° 13 Kevin Tandoka Tadio. À la seconde mi-temps, c’est Allahissemn Rodrigue, dossard n° 17 qui a aggravé le score à la 72 minutes. Le score final est de 2 buts à 0 en faveur de BEAC Football Club.



​Le délégué provincial de la jeunesse, des sports, et de la promotion de l’entrepreneuriat du Moyen-Chari, Bassou Serge Kamis, a remercié et félicité la ligue provinciale de football du Moyen-Chari et toutes les équipes qui ont pris part à cette grande compétition sportive. Celle-ci a permis au staff technique de la ligue provinciale de football de détecter des talents cachés.



Très ému de la prestation des deux équipes, le secrétaire général du département du Barh-Koh, Allaramadji Adolphe a d’abord félicité l’équipe vainqueur et a encouragé l’équipe vaincue. Il a exhorté toutes les entreprises et les opérateurs économiques exerçant dans la province du Moyen-Chari de sponsoriser le sport et plus particulièrement le football. Ceci afin de permettre au Moyen-Chari de retrouver ses lettres de noblesses d’antan en matière de sport.



Les présidents des clubs Gazelle Football Club et BEAC Football Club ont ont galvanisé leurs poulains qui vont représenter valablement le Moyen-Chari à la compétition Zonal qui se déroulera à Moundou dans les jours qui suivent.



​L’entraineur de l’équipe Espérance Football Club, Aodoumbaye Nguemta a salué la performance de ses joueurs, malgré la défaite face à l'équipe BEAC.



​Quant à l’entraineur de la formation BEAC Football Club, Djasra Valery Bengazi, son seul souci majeur en ce moment est de bien préparer ses joueurs pour la compétition zonale.



L’équipe Gazelle Football Club du département du Barh-Koh est déclaré championne de la province du Moyen-Chari. Elle empoche une enveloppe de 200.000 Francs CFA et deux ballons. Le titre de vice-championne revient au club d’Orix du département du Lac Iro.



En ce qui concerne la coupe de la province du Moyen-Chari, c’est la formation BEAC Football Club qui remporte cette coupe. Elle empoche une enveloppe de ​125 000 Francs CFA et se voit offrir deux ballons. Espérance Football Club occupe la 2ème place. Elle repart avec une somme de 75 000 Francs CFA et deux ballons.