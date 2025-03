Tchad - Guéra : Incinération de plus de 300 articles militaires à Baro, un message fort des autorités

Le 14 mars 2025, les autorités locales de Baro ont mené une opération de contrôle qui a abouti à l'incinération de plus de 300 articles vestimentaires à caractère militaire. Ces objets, confisqués lors de précédentes opérations, incluaient des turbans, des tee-shirts et des képis militaires, saisis auprès de civils en infraction avec la réglementation en vigueur. La cérémonie d'incinération a eu lieu en présence du Sous-préfet Adelil Doumoullah et du Chef de Canton Migami, soulignant l'importance accordée à cette initiative par les autorités administratives et traditionnelles. Dans son allocution, le Sous-préfet Adelil Doumoullah a félicité les forces de l'ordre pour leur efficacité dans la lutte contre les détentions d'articles militaires par des civils. Il a aussi réaffirmé de manière ferme l’interdiction formelle du port d'objets à caractère militaire, exhortant la population à respecter scrupuleusement cette décision afin de garantir la sécurité publique. Cette opération s'inscrit dans le cadre des mesures visant à renforcer la sécurité dans la région et à prévenir toute confusion entre les forces de l'ordre et les civils. Dans un contexte où la distinction claire entre ces deux catégories est essentielle, cette initiative contribue au maintien de l'ordre public et à la sérénité de la population.